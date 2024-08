La Soluzione ♚ Bagaglio a mano La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VALIGIA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente VALIGIA

Curiosità su Bagaglio a mano: Normalmente è fabbricata in cuoio, plastica o tessuto ed ha la forma di un parallelepipedo. La valigia è un contenitore dotato di manici o maniglie che viene usato nei viaggi per contenere gli oggetti utili che non possono solitamente stare in una comune borsa, come i capi d'abbigliamento. Etimologia La parola ha un'etimologia incerta: potrebbe derivare dall'arabo ualiha (sacco), dal latino vidulus (valigia, appunto) o dal tedesco felleisen (pelle d'animale).

Altre Definizioni con valigia; bagaglio; mano; Se ha le ruote è un trolley; La controllano i doganieri; La prepara il viaggiatore; Un bagaglio da brevi viaggi; Il bagaglio culturale di un intero gruppo sociale; Bagaglio per brevi viaggi; La larghezza della mano aperta; Si fa lisciando i capelli con una mano; Una mano vuota;