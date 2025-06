Quella delle Marianne è nel Pacifico nei cruciverba: la soluzione è Fossa

FOSSA

Curiosità e Significato di Fossa

La soluzione Fossa di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fossa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fossa? La parola fossa indica una depressione o un avvallamento nel terreno o nel fondale marino, come la famosa Fossa delle Marianne, la zona più profonda degli oceani nel Pacifico. È un termine usato anche in geologia e biologia per descrivere strutture profonde e strette. Quindi, quando si parla di Fossa, si fa riferimento a una grande e misteriosa voragine naturale nel mare.

Come si scrive la soluzione Fossa

Se "Quella delle Marianne è nel Pacifico" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

O Otranto

S Savona

S Savona

A Ancona

