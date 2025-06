Può subirli la temperatura nei cruciverba: la soluzione è Sbalzi

SBALZI

Curiosità e Significato di Sbalzi

Approfondisci la parola di 6 lettere Sbalzi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sbalzi? La parola sbalzi indica improvvisi cambiamenti di temperatura o di stato, come quelli che si verificano quando il clima passa da caldo a freddo in breve tempo. È un termine utilizzato anche per descrivere variazioni brusche e imprevedibili, spesso fastidiose o scomode. In sostanza, rappresenta quei momenti di instabilità che possono influenzare il nostro comfort quotidiano.

Come si scrive la soluzione Sbalzi

Hai trovato la definizione "Può subirli la temperatura" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

B Bologna

A Ancona

L Livorno

Z Zara

I Imola

