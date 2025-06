Propri dei bambini nei cruciverba: la soluzione è Infantili

INFANTILI

Curiosità e Significato di Infantili

Hai risolto il cruciverba con Infantili? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Infantili.

Perché la soluzione è Infantili? Propri dei bambini si riferisce a caratteristiche o comportamenti tipici dell'infanzia, come spontaneità, ingenuità e purezza. Il termine infantili descrive tutto ciò che è legato ai bambini o che ricorda le loro qualità, spesso usato per indicare atteggiamenti immaturi o poco seri negli adulti. È un modo per sottolineare come certe cose siano tipicamente associate a un’età in cui il mondo è ancora tutto da scoprire.

Come si scrive la soluzione Infantili

I Imola

N Napoli

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

L Livorno

I Imola

