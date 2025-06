Possono coprire le spiagge nei cruciverba: la soluzione è Alghe

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Possono coprire le spiagge' è 'Alghe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALGHE

Curiosità e Significato di Alghe

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Alghe, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Alghe? Le alghe sono organismi marini che spesso si accumulano sulle spiagge, creando un manto verde o scuro. Possono coprire ampie zone delle coste, specialmente in autunno e inverno, influenzando l'aspetto e l’ambiente delle spiagge. Sebbene siano fondamentali per l’ecosistema marino, la loro presenza può essere sia positiva che fastidiosa per i visitatori.

Come si scrive la soluzione Alghe

La definizione "Possono coprire le spiagge" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

G Genova

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A A M T A E R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMMANTARE" AMMANTARE

