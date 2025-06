Piccole tartine per l aperitivo nei cruciverba: la soluzione è Stuzzichini

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Piccole tartine per l aperitivo' è 'Stuzzichini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STUZZICHINI

Curiosità e Significato di Stuzzichini

Hai risolto il cruciverba con Stuzzichini? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Stuzzichini.

Perché la soluzione è Stuzzichini? Stuzzichini sono piccoli assaggi di cibo serviti prima del pasto o durante un aperitivo, ideali per accompagnare bevande e socializzare. Sono spesso sfiziosi, vari e facilmente condivisibili, creando un momento di convivialità. Questi spuntini rappresentano un modo semplice e gustoso per iniziare una serata tra amici, rendendo ogni occasione più speciale e allegra.

Come si scrive la soluzione Stuzzichini

Hai trovato la definizione "Piccole tartine per l aperitivo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

U Udine

Z Zara

Z Zara

I Imola

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R A M T I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARTIRI" MARTIRI

