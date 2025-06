Passa sempre per il centro di un cerchio nei cruciverba: la soluzione è Diametro

Home / Soluzioni Cruciverba / Passa sempre per il centro di un cerchio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Passa sempre per il centro di un cerchio' è 'Diametro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIAMETRO

Curiosità e Significato di Diametro

La soluzione Diametro di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Diametro per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Diametro? Il diametro è una linea che attraversa il centro di un cerchio, collegando due punti sulla sua circonferenza. È la distanza più lunga possibile all’interno di un cerchio e rappresenta un elemento fondamentale in geometria. Conoscere il diametro aiuta a capire le proporzioni e le dimensioni di figure circolari, rendendo più semplice calcolare aree e lunghezze. In breve, il diametro è il filo che divide il cerchio in due parti uguali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il segmento che passa per il centroEquivale a due raggiPassa sempre per il centroPassa per il centro della circonferenzaPassa sempre tra ven. e dom.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Diametro

Stai cercando la risposta alla definizione "Passa sempre per il centro di un cerchio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

A Ancona

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I I T D O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIROIDE" TIROIDE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.