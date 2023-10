Passa sempre tra ven. e dom. - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa sempre tra ven. e dom.. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SAB

Significato/Curiosita : Passa sempre tra ven. e dom.

Luoghi e le sfumature di londra, anche se durante il suo percorso lo sport viene interpretato dai passanti che la osservano. inizialmente si passa per il... Bologna sab autoservizi société des autobus bastiais sab – codice aeroportuale iata dell'aeroporto yrausquin, saba, regno dei paesi bassi sab – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Passa sempre tra ven. e dom. : passa; sempre; passa ggio repentino di corrente; Fa tornare di moda qualcosa del passa to; Il passa ggio di fluidi attraverso membrane |; Gelato a base di uova e di uva passa ; passa ggio da una sponda all altra; Fa passa re il singhiozzo; passa ggio di fluidi attraverso membrane; Quelli a occhi aperti sono sempre più belli; Lo sharing è un sempre più diffuso tipo di noleggio; È sempre aggiornata in fatto di moda; Mette sempre il naso dovunque; Il presuntuoso lo è sempre ; Pianta sempre verde detto in modo letterario; Un albero sempre verde;

Cerca altre Definizioni