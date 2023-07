Passa per il centro della circonferenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa per il centro della circonferenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIAMETRO

Significato/Curiosità : Passa per il centro della circonferenza

Il diametro è una linea retta che passa per il centro di una circonferenza e la divide in due parti uguali. È la distanza più lunga che si può misurare all'interno della circonferenza e ha una posizione centrale rispetto ad essa. Il diametro è fondamentale per il calcolo di altre grandezze geometriche come il raggio, la superficie e la lunghezza della circonferenza stessa. Inoltre, il diametro è anche un concetto chiave nella geometria euclidea e viene utilizzato in vari contesti matematici e scientifici.

Altre risposte alla domanda : Passa per il centro della circonferenza : passa; centro; della; circonferenza; passa ti in classifica dalla Serie A alla Serie B; Lo passa chi parte in aereo; Suffisso da participi passa ti; passa to al vaglio; passa ggio che mette in condizione di segnare il gol; Un pedaggio per entrare nel centro città; Il centro di Merano; Assieparsi in centro ; Il centro di Rodi; Spicca al centro ; Grande città del sud della Francia; La coda della sposa; Città portuale della Bretagna; Iniziali della Oxa; La piazzaforte inglese nel sud della Spagna; Tagliare la circonferenza ; Il greco per il calcolo della circonferenza ; Lo ha ogni circonferenza ; Segmento all interno di una circonferenza ; Un circolo... senza circonferenza ;

Cerca altre Definizioni