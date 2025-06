Parte dello scibile umano nei cruciverba: la soluzione è Ramo

Home / Soluzioni Cruciverba / Parte dello scibile umano

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Parte dello scibile umano' è 'Ramo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAMO

Curiosità e Significato di Ramo

Hai risolto il cruciverba con Ramo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Ramo.

Perché la soluzione è Ramo? Ramo indica un rinnovato sviluppo o una branca di un argomento più vasto, come una sezione di un albero che si dirama. Nel contesto di parte dello scibile umano, rappresenta una specifica area di conoscenza o studio, evidenziando come il sapere si suddivida in molteplici rami tematici, ognuno con le sue peculiarità e approfondimenti, contribuendo a costruire l’intero patrimonio culturale dell’umanità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L indirizzo professionaleIl bifronte di OmarSi taglia se è seccoUna parte del corpo umanoParte irritabile del corpo umanoFanno parte degli accessori dell auto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ramo

Hai davanti la definizione "Parte dello scibile umano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A I S S B A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BASISTA" BASISTA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.