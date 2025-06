Si taglia se è secco nei cruciverba: la soluzione è Ramo

RAMO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ramo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Ramo.

Perché la soluzione è Ramo? Il termine ramo si riferisce a una parte di un albero o di una pianta che si stacca dal tronco principale, spesso secca o verde. Può essere anche usato in senso figurato per indicare una branca di un’attività o di una disciplina. In natura, si taglia facilmente se è secca, proprio perché meno resistente. Insomma, il ramo rappresenta una diramazione naturale o simbolica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Quello secco è ormai del tutto inutilePuò piegarlo il ventoSi dice di un settore che rende pocoLa marca di tonno che si taglia con un grissinoSi taglia col trincertoSe è secco si incassa di più

