RAMO

Curiosità e Significato di Ramo

Perché la soluzione è Ramo? L indirizzo professionale si riferisce al percorso di studi scelto dagli studenti incentrato su un settore specifico, come il commerciale, tecnico o artistico. È un modo per indirizzare le proprie competenze verso una carriera futura, preparando in modo concreto alle esigenze del mondo del lavoro. La parola RAMO racchiude proprio questa idea di specializzazione e settore di appartenenza.

Come si scrive la soluzione Ramo

R Roma

A Ancona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T T N A V E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NAVETTA" NAVETTA

