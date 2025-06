Organismo a carattere sociale nei cruciverba: la soluzione è Ente

ENTE

Curiosità e Significato di Ente

Approfondisci la parola di 4 lettere Ente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ente? Un ente è un organismo a carattere sociale che rappresenta un insieme di persone o risorse con uno scopo comune, come associazioni, fondazioni o istituzioni. È un soggetto giuridico dotato di personalità propria, capace di agire e di assumere obblighi. In sostanza, gli enti organizzano attività e servizi per la collettività, contribuendo al benessere sociale e alla gestione di interessi condivisi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un istituto a scopo stataleA volte è autonomoIstituto con scopi socialiStudiano i tessuti dell organismoLi produce l organismo per difendersi dagli agenti patogeniidrica: e il ristagno di fluidi nell organismo

Come si scrive la soluzione Ente

Se ti sei imbattuto nella definizione "Organismo a carattere sociale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

