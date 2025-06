Obliterato, passato positivamente al vaglio nei cruciverba: la soluzione è Validato

Home / Soluzioni Cruciverba / Obliterato, passato positivamente al vaglio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Obliterato, passato positivamente al vaglio' è 'Validato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VALIDATO

Curiosità e Significato di Validato

Hai risolto il cruciverba con Validato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Validato.

Perché la soluzione è Validato? Validato indica che qualcosa, come un progetto o un documento, è stato approvato ufficialmente dopo aver superato controlli e verifiche. Significa che è considerato conforme agli standard richiesti e pronto per essere messo in uso o implementato. In breve, rappresenta l'assenso finale che certi elementi sono corretti e affidabili. È il passo decisivo prima di procedere oltre.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Passato al vaglioRicollega al passatoIl vino passato dalla bottiglia al bicchiere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Validato

Se "Obliterato, passato positivamente al vaglio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

I Imola

D Domodossola

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C R O I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ENRICO" ENRICO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.