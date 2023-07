Il vino passato dalla bottiglia al bicchiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vino passato dalla bottiglia al bicchiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VERSATO

Significato/Curiosita : Il vino passato dalla bottiglia al bicchiere

Rinvenuta in germania la bottiglia di vino di spira datata tra il 325 e il 350 d.c. che è conosciuta come la più antica bottiglia di vino ancora chiusa nel mondo... Suggerimenti del progetto di riferimento. la chiesa del salvatore sul sangue versato (in russo: ) è una chiesa di san pietroburgo, che sorge... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

