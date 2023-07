Passato al vaglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passato al vaglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SETACCIATO

Significato/Curiosita : Passato al vaglio

Consolidamento nella giurisprudenza di un'interpretazione che, non passata al vaglio della corte di giustizia, sia erronea. in sostanza si tratta di un'ulteriore... Protagonista. nonostante i responsabili e lo stesso claude pinoteau avessero setacciato per mesi i cortili delle scuole, i centri sportivi e le società di casting...