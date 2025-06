Non vede a distanza nei cruciverba: la soluzione è Miope

Home / Soluzioni Cruciverba / Non vede a distanza

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non vede a distanza' è 'Miope'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIOPE

Curiosità e Significato di Miope

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Miope, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Miope? Miope indica una condizione visiva in cui si vede bene da vicino, ma si ha difficoltà a mettere a fuoco oggetti distanti. È un difetto di rifrazione molto comune, spesso corretto con occhiali o lenti a contatto. Se ti capita di non vedere chiaramente ciò che si trova lontano, potresti essere miope e consultare un professionista può fare la differenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non vede bene in lontananzaNon ci vede beneStrizza gli occhi per vedereVede male a distanzaSi vede a sipario alzatoVede male da vicino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Miope

Se "Non vede a distanza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

I Imola

O Otranto

P Padova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A B N C I H N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BANCHINA" BANCHINA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.