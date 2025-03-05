Non vede bene in lontananza

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non vede bene in lontananza' è 'Miope'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIOPE

Perché la soluzione è Miope? La condizione in cui una persona ha difficoltà a distinguere chiaramente gli oggetti lontani si riferisce a un problema visivo noto come miope. Questa condizione si verifica quando il bulbo oculare è troppo lungo o la cornea ha una curvatura eccessiva, impedendo un corretto focalizzare delle immagini distanti sulla retina. Di conseguenza, la visione degli oggetti lontani appare sfocata o sfuocata, mentre quelli vicini sono più nitidi. La correzione può avvenire tramite l’uso di occhiali o lenti a contatto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non vede bene in lontananza". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Non vede bene in lontananza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Miope

Questa pagina è dedicata alla definizione "Non vede bene in lontananza" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non vede bene in lontananza" conferma che la soluzione 'Miope' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Miope

M Milano I Imola O Otranto P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non vede bene in lontananza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Miope' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Strizza spesso gli occhi per vedereStrizza gli occhi per vedere meglioHa bisogno delle lentiNon vede beneÈ il difetto di chi non vede bene da lontanoSono 10 per chi vede molto beneSi vede bene stando dietro la porta ma non è la manigliaNon vede bene da vicino