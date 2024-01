La definizione e la soluzione di: Vede male a distanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La miopia è un'ametropia o un'anomalia refrattiva, a causa della quale i raggi luminosi provenienti da un oggetto posto all'infinito non si focalizzano correttamente sulla retina, ma davanti a essa: si avrà perciò una visione sfocata e confusa da lontano, ma chiara e nitida da vicino; tuttavia con miopie molto elevate la distanza massima di visione a fuoco diventa cortissima, rendendo di fatto la visione impossibile ad ogni distanza. La radice del termine è di origine greca e significa “socchiudere gli occhi”, un espediente comune per migliorare la nitidezza dell'immagine visiva; le palpebre, se “strizzate”, funzionano come un diaframma naturale, permettendo un aumento della profondità di fuoco.

Italiano

Aggettivo

miope ( approfondimento) m ef (pl.: miopi)

(medicina) che soffre di miopia che è poco perspicace

Sostantivo

miope m ef (pl.: miopi)

chi riesce a vedere da poco lontano

Sillabazione

mì | o | pe

Pronuncia

IPA: /'miope/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo myops myopis che deriva dal greco µ µp formato. da µ cioè "chiudersi" e ossia "occhio" ( fonte Treccani); con riferimento all'abitubine dei miopi di strizzare gli occhi per vedere meglio

Sinonimi

(medicina) affetto da miopia, ipometrope

affetto da miopia, ipometrope (senso figurato) chiuso, corto, di mentalità ristretta, gretto, imprevidente, limitato, mediocre, meschino, ottuso, piccino, poco lungimirante, poco perspicace, ristretto, tardo





Contrari

(medicina) presbite

presbite (senso figurato) accorto, acuto, aperto, avveduto, di ampie vedute, di mentalità aperta, lungimirante, oculato, perspicace, previdente





Parole derivate

miopia, miosi, miopico, miotico

Termini correlati