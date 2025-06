Nome di località nei cruciverba: la soluzione è Toponimo

TOPONIMO

Curiosità e Significato di Toponimo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Toponimo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Toponimo.

Perché la soluzione è Toponimo? Un toponimo è il nome dato a un luogo geografico, come città, monti o fiumi. Serve a identificarlo e distinguerlo dagli altri, spesso riflettendo caratteristiche storiche, culturali o naturali del posto. In parole semplici, è il nome di una località che trovi sulla mappa, aiutandoci a orientarci e conoscere meglio il territorio in cui viviamo o viaggiamo.

Come si scrive la soluzione Toponimo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Nome di località", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I I T T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ITTITI" ITTITI

