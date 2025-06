Malgrado, quantunque nei cruciverba: la soluzione è Nonostante

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Malgrado, quantunque' è 'Nonostante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NONOSTANTE

Curiosità e Significato di Nonostante

Approfondisci la parola di 10 lettere Nonostante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nonostante? Malgrado e quantunque sono congiunzioni che indicano concessione, ossia un'idea di contrasto o opposizione rispetto a ciò che si dice prima. Si usano per esprimere un avversativo, come in Nonostante la pioggia, siamo usciti. La parola nonostante racchiude questa funzione, collegando due idee e sottolineando che qualcosa avviene anche in presenza di ostacoli o condizioni sfavorevoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Malgrado, tuttaviaBenché quantunqueLo è chi si tiene sempre aggiornato malgrado l etàIntrovabili malgrado tutte le ricerche effettuateComico suo malgrado

Come si scrive la soluzione Nonostante

Hai trovato la definizione "Malgrado, quantunque" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

O Otranto

N Napoli

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N M A D E P I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANDEMIA" PANDEMIA

