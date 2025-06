Malgrado, tuttavia nei cruciverba: la soluzione è Ciò Nonostante

CIÒ NONOSTANTE

Curiosità e Significato di Ciò Nonostante

La parola Ciò Nonostante è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ciò Nonostante.

Perché la soluzione è Ciò Nonostante? Ciò nonostante è un'espressione che indica un contrasto o una concessione, traducibile come nonostante ciò o malgrado tutto. Viene usata per introdurre un pensiero che contrasta con quanto detto prima, sottolineando che qualcosa avviene o si mantiene anche di fronte a ostacoli o eccezioni. È un modo efficace per collegare due idee opposte in modo fluido e naturale.

Come si scrive la soluzione Ciò Nonostante

C Como

I Imola

Ò -

N Napoli

O Otranto

N Napoli

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

