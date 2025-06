Gli alberi come gli abeti nei cruciverba: la soluzione è Conifere

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli alberi come gli abeti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli alberi come gli abeti' è 'Conifere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONIFERE

Curiosità e Significato di "Conifere"

La soluzione Conifere di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Conifere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Conifere? Le conifere sono alberi caratterizzati da aghi e da pigne, come ad esempio gli abeti, i pini e le sequoie. Questi alberi sono noti per la loro resistenza e la capacità di adattarsi a diversi climi, spesso prosperando in ambienti freddi. Oltre a fornire legno pregiato, le conifere svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi forestali, offrendo habitat e nutrimento a molte specie di animali.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piante arboree agrifoglie dell emisfero borealeGrandi alberi deciduiLuogo pieno di alberiIl succo gommoso di molti alberi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Conifere

Non riesci a risolvere la definizione "Gli alberi come gli abeti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

F Firenze

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I I A C S L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALIOSCIA" ALIOSCIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.