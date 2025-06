Alberi come abeti e tassi nei cruciverba: la soluzione è Conifere

CONIFERE

Curiosità e Significato di "Conifere"

Perché la soluzione è Conifere? Le conifere sono alberi caratterizzati da foglie a forma di agha, come abeti e tassi, e producono coni che contengono i semi. Sono piante sempreverdi, molto diffuse in naturalità e utilizzate anche come alberi di Natale. La loro resistenza e bellezza le rendono protagoniste di paesaggi e foreste di tutto il mondo. Questi alberi rappresentano un elemento fondamentale del nostro patrimonio naturale.

Come si scrive la soluzione Conifere

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

F Firenze

E Empoli

R Roma

E Empoli

