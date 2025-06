Lo sono i toscani, ma non le toscane nei cruciverba: la soluzione è Sigari

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono i toscani, ma non le toscane' è 'Sigari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIGARI

Curiosità e Significato di Sigari

Hai risolto il cruciverba con Sigari? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sigari.

Perché la soluzione è Sigari? Sigari sono sigarette fatte a mano, spesso di alta qualità, simbolo di tradizione e raffinatezza. La parola deriva dal latino sigarium e richiama un prodotto artigianale apprezzato in tutto il mondo. Sono un piacere da gustare con moderazione, rappresentando un rito elegante e ricercato. Concludendo, i sigari sono molto più di un semplice modo di fumare: sono un vero e proprio stile di vita.

Come si scrive la soluzione Sigari

Hai davanti la definizione "Lo sono i toscani, ma non le toscane" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

G Genova

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

À I C N C T I E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CINECITTÀ" CINECITTÀ

