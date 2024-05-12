Si smozzicano prima dell uso
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si smozzicano prima dell uso' è 'Sigari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Sigari? I sigari vengono spezzati in piccoli pezzi prima di essere fumati. Questo passaggio permette di preparare il tabacco per l’accensione, facilitando l’inalazione e migliorando l’esperienza complessiva. È una pratica comune tra chi preferisce gustare il sapore in modo più intenso e controllato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si smozzicano prima dell uso
- Risposta: SIGARI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SGI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Si smozzicano prima dell uso nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sigari
Se la definizione "Si smozzicano prima dell uso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sigari'.
La soluzione 'Sigari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si smozzicano prima dell uso". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: A volte lo si deve fare prima dell uso Si effettua prima dell esame Si spendevano a Madrid prima dell euro Si spendevano prima dell euro Si spendeva in Grecia prima dell euro
Altre definizioni collegate
Con prima: È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici