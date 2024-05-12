Si smozzicano prima dell uso

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si smozzicano prima dell uso' è 'Sigari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S I G A R I

Perchè la soluzione è Sigari? I sigari vengono spezzati in piccoli pezzi prima di essere fumati. Questo passaggio permette di preparare il tabacco per l’accensione, facilitando l’inalazione e migliorando l’esperienza complessiva. È una pratica comune tra chi preferisce gustare il sapore in modo più intenso e controllato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si smozzicano prima dell uso

Si smozzicano prima dell uso Risposta: SIGARI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S G I

Inizia con: S

S Finisce con: I

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Si smozzicano prima dell uso nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sigari

Se la definizione "Si smozzicano prima dell uso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sigari'.

La soluzione 'Sigari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si smozzicano prima dell uso". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.