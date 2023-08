Lo si combatte con le armi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si combatte con le armi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEMICO

Significato/Curiosita : Lo si combatte con le armi

Vidon combatte (montevidò in dialetto locale) è un comune italiano di 397 abitanti della provincia di fermo nelle marche. monte vidon combatte è situato... Stato osservato che il concetto di nemico è "basilare sia per gli individui che per le comunità". il termine "nemico" serve alla funzione sociale di designare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

