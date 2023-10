Combatte la malavita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Combatte la malavita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 10 lettere : POLIZIOTTO

Significato/Curiosita : Combatte la malavita

Alone di mistero, lupo solitario, ma molto coraggioso. è un duro, combatte la malavita organizzata e non disdegna di infiltrarsi tra i criminali per raggiungere... Stai cercando il film statunitense del 1993, vedi un poliziotto scomodo (film 1993). un poliziotto scomodo è un film poliziesco del 1978 diretto da stelvio...