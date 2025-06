Lavorano molto d estate nei cruciverba: la soluzione è Gelatai

GELATAI

Curiosità e Significato di Gelatai

Vuoi sapere di più su Gelatai? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Gelatai.

Perché la soluzione è Gelatai? La parola gelatai indica coloro che producono e vendono gelati, specialità molto apprezzata durante l'estate. Sono artigiani che preparano gustosi sorbetti e cremine rinfrescanti per affrontare i giorni caldi. La loro attività si concentra principalmente nella stagione estiva, quando la voglia di dolci freddi aumenta. In definitiva, i gelatai rendono le giornate più piacevoli e fresche.

Come si scrive la soluzione Gelatai

Hai trovato la definizione "Lavorano molto d estate" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

E Empoli

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

I Imola

