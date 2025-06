La pianta sotto cui le mamme trovavano i bambini nei cruciverba: la soluzione è Cavolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La pianta sotto cui le mamme trovavano i bambini' è 'Cavolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVOLO

Curiosità e Significato di Cavolo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Cavolo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cavolo? Il termine cavolo indica una pianta orticola molto diffusa, nota per le sue foglie compatte e verdi. Nella tradizione popolare, si dice che sotto il cavolo le mamme cercavano i bambini nascosti, perché rappresenta un simbolo di abbondanza e protezione. È anche usato in espressioni figurate per indicare qualcosa di semplice o scontato, ma il suo vero valore sta nel suo essere nutriente e versatile.

Come si scrive la soluzione Cavolo

La definizione "La pianta sotto cui le mamme trovavano i bambini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E P M E A A C I T T R Mostra soluzione



