La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ortaggio che può essere cappuccio' è 'Cavolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVOLO

La soluzione Cavolo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cavolo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cavolo? Il cavolo è un ortaggio crucifero molto versatile, apprezzato sia in cucina che per le sue proprietà benefiche. Ricco di vitamine e antiossidanti, si utilizza in zuppe, insalate e piatti tradizionali. La sua forma compatta e le foglie verdi o viola lo rendono immediatamente riconoscibile. Insomma, il cavolo è un alleato prezioso per una dieta sana e gustosa.

Hai trovato la definizione "Ortaggio che può essere cappuccio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

O Otranto

