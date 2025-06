La delega che il governo riceve dai suoi elettori nei cruciverba: la soluzione è Mandato

MANDATO

Curiosità e Significato di Mandato

Perché la soluzione è Mandato? Il mandato è l'incarico che un rappresentante riceve dagli elettori per agire in loro nome nelle decisioni pubbliche. È come una delega ufficiale a prendere decisioni importanti, rispettando le aspettative e le leggi. Quando voti, consegni un mandato ai tuoi rappresentanti affinché lavorino per il bene della comunità. In sostanza, il mandato collega i cittadini ai loro governanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un ordine di perquisizioneUn ordine di presentarsi davanti al giudiceViene conferito dal presidente della Repubblica per far testare la possibilità di un nuovo governoDanno inizio alla crisi di governoForma di governo riservata ai nobiliI suoi fatti sono violenti

Come si scrive la soluzione Mandato

