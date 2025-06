La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un ordine di perquisizione' è 'Mandato' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANDATO

Mandato

Perché la soluzione è Mandato? Un mandato è un documento ufficiale emesso da un'autorità che autorizza una perquisizione o un'azione legale. In ambito giudiziario, rappresenta il permesso formale di cercare e sequestrare oggetti o documenti, garantendo rispetto delle procedure e dei diritti. È uno strumento fondamentale per assicurare che le indagini siano svolte nel rispetto della legge e delle norme vigenti.

Un ordine di presentarsi davanti al giudiceViene conferito dal presidente della Repubblica per far testare la possibilità di un nuovo governoPende sul ricercatoEdifici in cui si osserva l ordineOrdine successioneOrdine architettonico classico

Non riesci a risolvere la definizione "Un ordine di perquisizione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

O Otranto

C C I E S A E R C

