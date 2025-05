Viene conferito dal presidente della Repubblica per far testare la possibilità di un nuovo governo nei cruciverba: la soluzione è Mandato Esplorativo

Home / Soluzioni Cruciverba / Viene conferito dal presidente della Repubblica per far testare la possibilità di un nuovo governo

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Viene conferito dal presidente della Repubblica per far testare la possibilità di un nuovo governo' è 'Mandato Esplorativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANDATO ESPLORATIVO

Curiosità e Significato di "Mandato Esplorativo"

Approfondisci la parola di 18 lettere Mandato Esplorativo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mandato Esplorativo? Il mandato esplorativo è un incarico conferito dal presidente della Repubblica a un politico, solitamente il leader di un partito, per valutare se esistono le condizioni per formare un nuovo governo. Questa fase è cruciale per facilitare un possibile accordo tra le varie forze politiche.

Come si scrive la soluzione: Mandato Esplorativo

Non riesci a risolvere la definizione "Viene conferito dal presidente della Repubblica per far testare la possibilità di un nuovo governo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

O Otranto

E Empoli

S Savona

P Padova

L Livorno

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G S O L P E I E L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPELEOLOGI" SPELEOLOGI

