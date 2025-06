Inserire di nuovo una somma nel bilancio preventivo nei cruciverba: la soluzione è Ristanziare

RISTANZIARE

Curiosità e Significato di Ristanziare

Hai risolto il cruciverba con Ristanziare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Ristanziare.

Perché la soluzione è Ristanziare? Ristanziare significa inserire nuovamente una somma nel bilancio preventivo, ovvero aggiungere o reintegrare fondi precedentemente previsti o spesi. È un termine usato in ambito finanziario e amministrativo per indicare l'atto di ripristinare le risorse economiche necessarie a mantenere equilibrio e funzionalità del budget. In sostanza, si tratta di rifinanziare o reintegrare le riserve finanziarie di un ente o progetto.

Come si scrive la soluzione Ristanziare

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A E D I R S L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISRAELI" DISRAELI

