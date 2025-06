È infissa nell alveolo nei cruciverba: la soluzione è Radice

RADICE

Curiosità e Significato di Radice

La soluzione Radice di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Radice per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Radice? La radice è la parte della pianta che si trova sotto terra, ancorandola e assorbendo acqua e sostanze nutritive. È anche il fondamento di molte parole, da cui derivano altri significati legati alla base o origine di qualcosa. In senso figurato, indica il punto di partenza o l’origine di un concetto. Quindi, la radice rappresenta la base da cui tutto prende forma.

Come si scrive la soluzione Radice

Hai trovato la definizione "È infissa nell alveolo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

C Como

E Empoli

