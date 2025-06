Impianto al chiuso che ospita partite di basket nei cruciverba: la soluzione è Palasport

Home / Soluzioni Cruciverba / Impianto al chiuso che ospita partite di basket

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Impianto al chiuso che ospita partite di basket' è 'Palasport'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALASPORT

Curiosità e Significato di Palasport

Hai risolto il cruciverba con Palasport? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Palasport.

Perché la soluzione è Palasport? Un palasport è un impianto coperto progettato per ospitare eventi sportivi, in particolare partite di basket. È una struttura moderna con tribune e spazi dedicati agli spettatori, ideale per gare indoor. Questi impianti offrono un ambiente sicuro e confortevole per appassionati e atleti, diventando il cuore delle competizioni sportive al chiuso. Un vero e proprio punto di riferimento per lo sport nella comunità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ritrovo per tifosi di basketVi giocano le squadre di basketEdificio per gareSi vizia al chiusoGli affollamenti al termine delle partite di calcioUn impianto per gare al coperto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Palasport

Se "Impianto al chiuso che ospita partite di basket" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O U G L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUOGO" LUOGO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.