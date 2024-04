La Soluzione ♚ Edificio per gare

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Edificio per gare. PALASPORT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su edificio per gare: Il Palasport Olimpico, abbreviato in PalaOlimpico e anche noto col nome commerciale di Inalpi Arena (in precedenza PalaAlpitour), o con quello di PalaIsozaki per via del suo ideatore, è un impianto polifunzionale coperto di Torino. Sorge nel quartiere torinese di Santa Rita, nel parco di Piazza d'Armi, a fianco dello Stadio Olimpico Grande Torino. Fu costruito tra il 2003 e il 2005 in vista dei Giochi olimpici invernali del 2006, per i quali ospitò il torneo di hockey su ghiaccio. Capace di 15657 posti a sedere, è una delle più capienti strutture coperte d'Italia a uso sportivo e di spettacoli. Progettato dall'architetto giapponese Arata Isozaki, ebbe un costo di realizzazione di circa 87 milioni di euro.

Altre Definizioni con palasport; edificio; gare;