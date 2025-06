Il veleno con... i vecchi merletti nei cruciverba: la soluzione è Arsenico

ARSENICO

Curiosità e Significato di Arsenico

Perché la soluzione è Arsenico? L'arsenico è un elemento chimico noto per la sua tossicità, spesso associato a veleni e avvelenamenti. Storicamente, veniva usato anche in piccole quantità nelle ceramiche o nei tessuti, come i merletti antichi, per conferir loro colore. Il suo nome evoca mistero e pericolo, rendendolo simbolo di inganno nascosto tra le apparenze eleganti. Un esempio perfetto di come il bello possa nascondere il veleno.

Come si scrive la soluzione Arsenico

A Ancona

R Roma

S Savona

E Empoli

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

