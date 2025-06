Il romanziere di Camera con vista e Casa Howard nei cruciverba: la soluzione è Forster

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il romanziere di Camera con vista e Casa Howard' è 'Forster'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORSTER

Curiosità e Significato di Forster

Perché la soluzione è Forster? Il nome Forster si riferisce a E.M. Forster, celebre scrittore britannico noto per romanzi come Camera con vista e Casa Howard. La sua opera esplora temi di classe, amore e libertà, offrendo uno sguardo profondo sulla società britannica dell'epoca. Per gli appassionati di letteratura, il suo nome rappresenta un caposaldo della narrativa del XX secolo.

Come si scrive la soluzione Forster

Stai cercando la risposta alla definizione "Il romanziere di Camera con vista e Casa Howard"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

R Roma

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

