Il romanziere inglese di Passaggio in India - Cruciverba

Edward Morgan Forster, conosciuto come E.M. Forster, è stato un romanziere inglese del XX secolo, noto soprattutto per il suo romanzo "Passaggio in India". Nato nel 1879, Forster ha esplorato nei suoi scritti temi legati alla società ed è stato un importante esponente del modernismo letterario. "Passaggio in India", pubblicato nel 1924, è considerato il suo capolavoro. Il romanzo esplora le complesse dinamiche razziali e culturali tra britannici e indiani durante l'epoca coloniale. La sua scrittura raffinata e la profondità psicologica dei personaggi hanno reso Forster un autore stimato e amato, lasciando un'impronta duratura nella letteratura inglese.

