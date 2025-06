Il nostro stuntman nei cruciverba: la soluzione è Cascatore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il nostro stuntman' è 'Cascatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASCATORE

Curiosità e Significato di Cascatore

La soluzione Cascatore di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cascatore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cascatore? Il termine cascatore si riferisce a chi esegue cadute controllate, spesso in ambito cinematografico o teatrale, per garantire la sicurezza degli attori e realizzare scene di grande impatto. È uno stuntman specializzato nelle cadute e nei rulli, fondamentale nelle produzioni che richiedono effetti spettacolari senza rischiare incidenti. In sostanza, il cascatoré assicura che le scene ad alta tensione siano realistiche e sicure.

Come si scrive la soluzione Cascatore

La definizione "Il nostro stuntman" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C L A S O T B R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRISTOBAL" CRISTOBAL

