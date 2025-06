Il cloruro di sodio nei cruciverba: la soluzione è Sale Da Cucina

Home / Soluzioni Cruciverba / Il cloruro di sodio

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il cloruro di sodio' è 'Sale Da Cucina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALE DA CUCINA

Curiosità e Significato di Sale Da Cucina

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sale Da Cucina più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sale Da Cucina.

Perché la soluzione è Sale Da Cucina? Il cloruro di sodio, comunemente chiamato sale da cucina, è un minerale essenziale per la vita e usato quotidianamente per insaporire i cibi. Si presenta come dei cristalli bianchi e si ottiene principalmente dall’estrazione dal mare o dai depositi sotterranei. Oltre a rendere più gustosi i piatti, il sale è fondamentale anche per alcune funzioni del nostro organismo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: NaCl : cloruro di sodio = CO2 : xContenenti cloruro di sodioChe contiene cloruro di sodio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sale Da Cucina

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il cloruro di sodio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

C Como

U Udine

C Como

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T T I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RETTI" RETTI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.