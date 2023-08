NaCl : cloruro di sodio = CO2 : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: NaCl : cloruro di sodio = CO2 : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : ANIDRIDE CARBONICA

Significato/Curiosita : Nacl : cloruro di sodio = co2 : x

Composto più utilizzato del sodio è il cloruro (nacl), usato dall'industria chimica per ottenere altri composti di base come naoh, na2co3 e cloro, nonché dall'industria... Contiene citazioni di o su anidride carbonica wikimedia commons contiene immagini o altri file su anidride carbonica carbonica, anidride, su treccani.it – enciclopedie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

