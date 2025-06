Il Censore voleva la distruzione di Cartagine nei cruciverba: la soluzione è Catone

CATONE

Curiosità e Significato di Catone

Perché la soluzione è Catone? Il termine Catone si riferisce a Marco Porcio Catone, celebre politico e oratore romano noto per il suo grande senso del dovere e il suo atteggiamento austero. È famoso anche per la sua opposizione a Cartagine, sostenendo la sua distruzione per proteggere Roma. In breve, Catone rappresenta l'ideale di integrità e fermezza morale nella storia romana.

Come si scrive la soluzione Catone

Hai davanti la definizione "Il Censore voleva la distruzione di Cartagine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

