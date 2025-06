È civile nei voli di linea nei cruciverba: la soluzione è Aviazione

AVIAZIONE

Curiosità e Significato di Aviazione

Perché la soluzione è Aviazione? L'aviazione è il settore che si occupa del trasporto aereo di persone e merci, coinvolgendo aeromobili, aeroporti e compagnie aeree. È un elemento fondamentale della mobilità moderna, consentendo collegamenti rapidi tra città e paesi lontani. In breve, rappresenta l’insieme di tutte le attività legate al volo civile, facilitando lo scambio e la comunicazione globale.

Ha in dotazione mezzi volantiHa piloti al suo servizioLe forze militari o civili dell ariaÈ civile quella dei voli di lineaUn corridoio percorso dai voli di lineaUn corridoio che è percorso dai voli di linea

Come si scrive la soluzione Aviazione

A Ancona

V Venezia

I Imola

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

