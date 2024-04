La Soluzione ♚ Un corridoio che è percorso dai voli di linea

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AEROVIA

Curiosità su Un corridoio che e percorso dai voli di linea: Operazioni di decollo e atterraggio. i voli di linea da parigi e da londra verso l'aeroporto kennedy di new york ebbero inizio il 22 novembre 1977. i voli della... L'aerovia (in lingua inglese airway abbreviato in AWY) è un corridoio aereo posizionato all'interno di un'area di controllo o comunque facente parte di essa, identificato da rilevamenti forniti da apposite radioassistenze che permettono agli aeromobili di volare secondo le regole del volo strumentale lungo percorsi predefiniti e controllati. L'aerovia è un tipo particolare di rotta ATS.

