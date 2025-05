Ha in dotazione mezzi volanti nei cruciverba: la soluzione è Aviazione

AVIAZIONE

Curiosità e Significato di "Aviazione"

Approfondisci la parola di 9 lettere Aviazione: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aviazione? La parola AVIAZIONE si riferisce all'insieme delle attività e dei mezzi associati al volo, in particolare l'uso di aeromobili per il trasporto di persone e merci. Quindi, chi ha in dotazione mezzi volanti è proprio l'aviazione.

Ha piloti al suo servizioLe forze militari o civili dell ariaÈ civile quella dei voli di lineaLa miseria di chi ha pochi mezziLe difficoltà di chi non ha mezziHa battuto il settimo

Come si scrive la soluzione: Aviazione

Stai cercando la risposta alla definizione "Ha in dotazione mezzi volanti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

V Venezia

I Imola

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

