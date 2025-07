Punire una colpa o un peccato nei cruciverba: la soluzione è Castigare

CASTIGARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Castigare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Castigare.

Perché la soluzione è Castigare? Castigare significa infliggere una punizione a chi ha commesso un errore, una colpa o un peccato, con l’obiettivo di correggere o sanzionare il comportamento. È un termine che si trova spesso in contesti morali, legali o educativi, e richiama l’idea di imporre una conseguenza negativa per favorire il rispetto delle regole e la crescita personale. È un modo per mantenere l’ordine e la giustizia.

