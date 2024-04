La Soluzione ♚ Si pratica su percorsi accidentati

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MOTOCROSS

Curiosità su Si pratica su percorsi accidentati: Regolarità, è una specialità del motociclismo che si concretizza in gare di regolarità su percorsi prevalentemente sterrati, con medie velocistiche e... Il motocross (termine mutuato dalla lingua inglese dove nasce come composto aplologico delle parole "motorcycle" e "cross-country"), anticamente denominato motocampestre, spesso abbreviato in cross o MX, è uno sport motociclistico che si pratica su circuiti sterrati chiusi chiamati crossodromi.

